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İYİ Parti Üyeleri İçin Yeni Uygulama Geliyor

İYİ Parti, üyelerinin görüşlerini genel merkeze iletebileceği yeni bir uygulama geliştirdi. Uygulama Mayıs'ta devreye girecek.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 19:28
İYİ Parti Üyeleri İçin Yeni Uygulama Geliyor

İYİ Parti'den Üyelerine Özel Yeni Uygulama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Uşak'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, partinin üyelerine yönelik geliştirdiği yeni uygulamayı duyurdu. Kavuncu, uygulamanın mayıs ayında devreye gireceğini belirterek, "Tabanımızın, yani teşkilatlarımızın sesini duyacak bir uygulama geliştirdik. Sadece üyelerimizin kullanabildiği, 400 bine yakın üyenin partinin karar süreçlerine ve gündemdeki konulara dair görüşlerini bu uygulama üzerinden beyan edebileceği bir yazılım" şeklinde konuştu.

Uygulamanın Özellikleri

Kavuncu, uygulamanın şu an için birçok il ve ilçede pilot olarak kullanıldığını ve gelen cevapların rapor haline getirildiğini ifade etti. "Bu geliştirdiğimiz uygulamayla, Türkiye'nin her köşesindeki teşkilat mensuplarımızın, üyelerimizin fikrini alıp, genel kanaatin ne olduğunu görüp parti politikalarımızı ona göre belirleyebilme imkanı sağlıyoruz" dedi.

Eğitim ve Tarım Konularında Eleştiriler

Kavuncu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullarına yaptığı öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kavuncu, bu süreçte ciddi bir iletişimsizlik olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin bu konuda aydınlatılması ve durumun izah edilmesi lazım" dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin pek çok kentinde etkisini gösteren zirai don olaylarının meyve ve sebze üreticileri üzerinde yarattığı olumsuz etkilere de dikkat çekti. Bu konuyla ilgili olarak TBMM'ye kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

Kavuncu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu (ortada), partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti....

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu (ortada), partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kavuncu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Sözver Obalı (solda) ve İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Taşkın (sağda) da katıldı.

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