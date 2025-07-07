İyiliği Kodlayanlar Projesi ile Depremzede Gençler Yazılım Dünyasına Adım Atıyor

Depremzedelere Umut Oluyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, yazılımcılar tarafından hayata geçirilen İyiliği Kodlayanlar Projesi, depremzede gençlere yazılım eğitimi vererek geleceğe umut katıyor. Proje, Eğitim ve Yönetim Koordinatörü Şamil Cevher tarafından yürütülmektedir.

Girişim Hakkında Bilgiler

Cevher, projenin 6 Şubat 2023'teki deprem ile başladığını belirterek, bu projenin oluşturucularının, Hatay kökenli olmalarının ve depremin etkilerini azaltma isteğinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Proje kapsamında gençlere verilen eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak, dijital becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Eğitim Süreci ve Hedefler

Dijital alanda yetenek kazandırmak için başlatılan İyiliği Kodlayanlar, 1 yıllık bir eğitim süreci sunuyor. İlk 6 ay, uygulamalı teorik eğitimlerin ardından, öğrenciler sosyal projelerde yer alarak tecrübe kazanacaklar. Cevher, eğitimlerin yüz yüze ve ücretsiz verildiğini ifade etti.

Uzun Vadeli Hedefler

İyiliği Kodlayanlar Projesi, Avrupa Birliği'nden alınan hibelerle desteklenmekte ve uzun vadede dijital alanda geniş kapsamlı eğitimler sunmayı planlıyor. Proje katılımcıları, mezuniyet sonrasında sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak topluma katkı sağlamayı hedefliyor.

Öğrencilerin Deneyimleri

Gamze Yaş, projeye katıldığında daha önceki bilgilerini pekiştirdiğini ve yüz yüze eğitimin soruları anında yanıtlayarak öğrenimine katkı sağladığını belirtti. Gelecek hayali olarak bir teknoloji şirketi kurmayı hedefliyor.

Diğer bir öğrenci Umut Bahadır Kılıç ise yazılım geliştirme sürecinin zorluğuna rağmen, projenin kendisine odaklanma ve teknik detaylara hakim olma sürecini hızlandırdığına dikkat çekti.

Eğitmenlerin Rolü

Proje eğitmeni Tahsin Emre Telli, eğitimlerin yalnızca teknik öğretiler sunmadığını, aynı zamanda toplumsal fayda üretme amacını da güttüğünü vurguladı. Öğrencilerin yazılım geliştirme aşamasında sıfırdan mobil uygulama projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremi yaşayan yazılımcılar, hayata geçirdikleri "İyiliği Kodlayanlar Projesi" ile kodlama öğrettikleri depremzede gençlere umut oluyor. İyiliği Kodlayanlar Projesi Eğitim ve Yönetim Koordinatörü Şamil Cevher (sol 2) ve proje eğitmeni Tahsin Emre Telli (sağ 2), AA muhabirine İyiliği Kodlayanlar Projesi'ni anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremi yaşayan yazılımcılar, hayata geçirdikleri "İyiliği Kodlayanlar Projesi" ile kodlama öğrettikleri depremzede gençlere umut oluyor. İyiliği Kodlayanlar Projesi Eğitim ve Yönetim Koordinatörü Şamil Cevher (sol 2) ve proje eğitmeni Tahsin Emre Telli (sağ 2), AA muhabirine İyiliği Kodlayanlar Projesi'ni anlattı.