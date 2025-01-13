İzmir Açıklarında 27 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarında 2'si çocuk olmak üzere 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, bu bölgede 58 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler, hızlı bir şekilde harekete geçerek Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmiş olan lastik bot içindeki 27 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Foça'da Daha Fazla Göçmen Yakalandı

Foça ilçesi açıklarında ise durdurulan iki lastik botta, 32'si çocuk toplamda 58 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen yakalandı.