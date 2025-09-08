İzmir Balçova saldırısına yayın yasağı — RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 8 Eylül 2025'te Balçova'da yaşanan saldırıya ilişkin olarak görsel, işitsel ve sosyal medyada yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:54
İzmir Balçova saldırısına yayın yasağı — RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin duyurdu

İzmir Balçova saldırısına yayın yasağı getirildi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan menfur saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Şahin, 8 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen olayda 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya dair, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tüm görsel, işitsel ve sosyal medya mecralarında yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Şahin, açıklamayı NSosyal hesabından yaparken, söz konusu kararın kapsamını ve uygulanmasına ilişkin bilgi verdi.

Yayın yasağı kararı, olayla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla hayata geçirildi.

