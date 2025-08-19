DOLAR
İzmir Büyükşehir Meclisi’ne Orman Yangınları ve Ağaçlandırma Bilgilendirmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıda kentteki orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:08
Toplantı ve katılımcılar

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıya CHP ve AK Partili üyeler katıldı.

Toplantıda katılımcılara kentteki orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Yapılan çalışmalar ve verilen bilgiler

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir'de geçmişte yanan ormanların tamamının ağaçlandırıldığını belirtti.

Yıldız, "Geçen yıl İzmir'de 195 yangında 4 bin 376 hektarlık ormanın etkilendiğini" kaydederek, "Yanan orman alanları başta olmak üzere toplam 3,7 milyon adet fidan ve 2,6 milyon adet tohum toprakla buluşturuldu. Son 22 yılda ise İzmir'de 3 bin 142 orman yangınında 25 bin 963 hektar orman alanı etkilendiği halde, yanan orman alanları başta olmak üzere yanan orman alanından daha fazlasını 110 bin 902 hektar alanda toplam 74 milyon 479 bin adet fidanı ve 118 milyon adet tohumu toprakla buluşturularak ağaçlandırdık." ifadelerini kullandı.

Yıldız, bu yıl 73 hava aracının 3 bin 145 saat uçarak 47 bin 918 ton su attığını dile getirdi.

Yıldız, yanan yerlerin dört katı kadar ağaç dikildiğini ve ormanların gençleştiğini vurgulayarak, "CHP'li arkadaşlarımızın da net sorular sorarak gerekli doğru bilgilere ulaştıklarını düşünüyorum. Toplantımızda, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ortaya koyduğu başarılı çalışmaları açık ve net bir şekilde görmüş olduk. AK Parti grubu olarak bizler, her zaman kurumlarımızın doğru değerlendirilmesi konusunda iletişimden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. Orman yangınları, müdahale yöntemleri ve sonrasındaki süreçlerle ilgili akıllardaki soru işaretlerinin net bir şekilde giderildiği kanaatindeyiz. İHA ile ormanlarımız 7/24 gözetim altında. Yanlış bilinenlerin doğrusunu öğrenmek için buradayız. Asıl doğrular devletin kayıt altına aldığı gerçekledir. Çünkü devletin sorumlulukları var. Kurumlar hesap verdikleri için doğal olarak rakamları çarpıtma ihtimalleri yok." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, düzenlenen toplantıda kentteki orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgilendirildi.

