İzmir'de 2. Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi Başladı

İKÇÜ ve NEÜ işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi İzmir'de başladı; açılışta akademi ve veri vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 12:46
İKÇÜ ve NEÜ işbirliğiyle Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda açıldı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi, Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda kapılarını açtı.

Açılışta konuşan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, birçok ülkenin sosyal inovasyon için özel stratejiler ve kamu girişimleri geliştirip bunları ulusal planlarına entegre ettiğini vurguladı. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde geliştirilen sosyal inovasyon projelerinin yükseköğretimin toplumsal katkı misyonunda stratejik bir rol oynadığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulunun toplumla etkileşim kriterleriyle birebir örtüşen bu projeler, sosyal sermayeyi güçlendirmekte, politikaların şekillenmesine veri sağlamakta ve sosyal dönüşüme öncülük etmektedir. Bilimsel bilgiyi yerel temsilcilerle buluşturmak, sosyal inovasyon için kilit öneme sahiptir."

Köse ayrıca Yükseköğretim Kurulunun 81 ildeki 150 üniversite başlattığı "Bilim Kafe" buluşmalarının dünyada ilk olma özelliği taşıdığını aktardı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise kongrenin bu dönemin en önemli sorularına yanıt arama çabasının bir yansıması olduğunu söyledi. Zorlu, sosyal inovasyonun insanın insana temas ettiği, toplumsal sorunlara yaratıcı ve adil çözümler üretebildiği bir düşünce sistemi olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Veri analitiği, çözümlerin hem bilimsel dayanağını hem de geleceğe uzanan yol haritasını oluşturmaktadır. Bu iki alan teknik kavramlara indirgenemez. Sosyal inovasyon ve veri analitiğinin kesiştiği yerde bilgi yalnızca depolanan bir şey olmaktan çıkar, yaşamı dönüştüren bir güce dönüşür."

Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da konuşma yaptı. Açılış programı kapsamında Rektör Köse, konuşmacılara plaket takdim etti.

Kongre iki gün sürecek ve panel oturumlarıyla devam ediyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi başladı.

