İzmir'de Amatör Futbol Maçında Kavga: 3 Yaralı

İzmir Amatör Ligde Kavga: 3 Futbolcu Yaralandı

İzmir'de düzenlenen Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig karşılaşmasında, Kemalpaşaspor ile Yamanlar Esenspor takımları arasında yaşanan kavga üç futbolcunun yaralanmasına sebep oldu.

Karşıyaka Belediyesi Efsaneler Sahası'nda gerçekleşen müsabakada, maçın ilk yarısı 0-0 sona erdikten sonra futbolcular soyunma odasına yöneldiği esnada tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte, ortada arbede yaşandı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, durumu zorlukla kontrol altına alırken, yaralanan 3 futbolcu ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralı futbolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kemalpaşaspor Kulübü Başkanı Şakir Yok, müsabakaların dostluk çerçevesinde geçmesini istediğini ve bu durumu şikayet edeceklerini ifade etti.

Amatör futbol sahalarında yaşanan bu tür olayların önüne geçmek için daha fazla önlem alınması gerektiği, futbol camiasının ortak görüşü durumunda.