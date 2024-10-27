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İzmir'de Bulgaristan Seçimleri İçin Oy Kullanma İşlemleri Devam Ediyor

İzmir'de çifte vatandaşlar, 18 sandıkta Bulgaristan erken genel seçimi için oy kullanıyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:05
İzmir'de Bulgaristan Seçimleri İçin Oy Kullanma İşlemleri Devam Ediyor

İzmir'de Oy Kullanma İşlemleri Sürüyor

Bulgaristan'daki erken genel seçimler için İzmir'de kurulan sandıklarda oy verme işlemleri devam ediyor. İzmir'de ikamet eden ve Bulgaristan vatandaşlığına sahip olan bireyler, 6 farklı ilçede açılan 18 sandıkta oylarını kullanma fırsatına sahip.

Seçmenlere Yardımcı Olunuyor

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yetkilileri, yerel okulların girişlerinde kurdukları stantlarla seçmenlere rehberlik ediyor. Oy kullanma süreci, saat 20.00'ye kadar sürdürülecek.

Art arda Seçimler Güveni Azalttı

Gaziemir ilçesindeki Remzi Doğan İlkokulu'nda görev yapan Dernek Başkanı Abdurrahim Nursoy, son 3 yıl içinde 7 kez sandığa gitmenin, Bulgaristan'daki siyasi güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Nursoy, oy kullanan seçmen sayısında düşüş olduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Mahalle Muhtarından Açıklama

Hürriyet Mahallesi muhtarı Hayrettin Hamzaoğlu, Bulgaristan vatandaşlarının haklarının iyileştirilmesi amacıyla oy kullanmanın önemini vurguladı. Hamzaoğlu, seçmenlerin çok sık sandığa gitmelerinin yarattığı rahatsızlığa da dikkat çekti.

Seçmenlerden Hayal Kırıklığı İfadeleri

Seçmenlerden Kadriye Mutlu, Bulgaristan'daki hükümet oluşumundaki belirsizlik nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, "Türkiye'de buna alışık değiliz. 3 yılda 7 seçim, hem maddi hem de manevi büyük problem," dedi.

Bulgaristan erken genel seçimi için İzmir'de ikamet eden ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan...

Bulgaristan erken genel seçimi için İzmir'de ikamet eden ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan kişiler, oy kullanmak için sandık başına gitti.

Bulgaristan erken genel seçimi için İzmir'de ikamet eden ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan...

Bulgaristan erken genel seçimi için İzmir'de ikamet eden ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan kişiler, oy kullanmak için sandık başına gitti.

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