İzmir'de CHP'li Yöneticilere 'Meclis Üyeliği Vaadi'yle Soruşturma

Recep Solugan'ın şikayeti üzerine, CHP'li Ertürk Çapın ve Zeki Çağın hakkında 'meclis üyeliği vaadi'yle dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 17:42
İzmir'de CHP'li Yöneticilere 'Meclis Üyeliği Vaadi'yle Soruşturma

İzmir'de CHP'li Yöneticilere 'Meclis Üyeliği Vaadi'yle Soruşturma

Şikayet sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İzmir'de, belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını iddia eden bir kişi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma açıldı.

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, 'bağış' adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını ileri sürerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını savunan Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Solugan ayrıca iddialarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de iletti. Bu şikayetler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeki Çağın ve Ertürk Çapın hakkında soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
4
Fatih'te İş Yeri Tartışması: Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Öldü, Şüpheli Tutuklandı
5
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
6
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
7
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek