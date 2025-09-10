İzmir'de CHP'li Yöneticilere 'Meclis Üyeliği Vaadi'yle Soruşturma

Şikayet sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İzmir'de, belediye meclis üyesi yapılacağı vaadiyle dolandırıldığını iddia eden bir kişi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma açıldı.

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, 'bağış' adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını ileri sürerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını savunan Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Solugan ayrıca iddialarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de iletti. Bu şikayetler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeki Çağın ve Ertürk Çapın hakkında soruşturma başlattı.