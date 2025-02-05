İzmir'de Kümeste Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'de Operasyon: Kümeste Tabanca ve Uyuşturucu Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Uyuşturucu ve silah ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, kümeste gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 zanlı tutuklandı.

Operasyondan Detaylar

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Evdeki aramalar sırasında, kümesin altında, kum ve taşlarla gizlenmiş yaklaşık yarım metre derinliğinde bir bölme bulundu. Bu alanda, 6 tabanca ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucular arasında 2 kilo 365 gram sentetik uyuşturucu, 828,25 gram kokain, 40 gram toz halinde uyarıcı hap, 111 uyuşturucu hap, 16 gram esrar ve 2 hassas terazi yer aldı.

Şüphelilerin Tutuklanması

Operasyonda, evde bulunan Ö.D, B.Z.Ö. ve Ö.C.V. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin koçbaşı ile eve girmesi ve arama yapılması esnasında, kümesteki gizli bölmede tabanca ve uyuşturucu maddelerin bulunması anları dikkat çekiyor.