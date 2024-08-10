Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İzmir'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

Urla'daki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:13
İzmir'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'ün Urla İlçesinde Yangın Alarmı

İzmir'in Urla ilçesinde, Bademler Mahallesi'nde makilik bir alanda meydana gelen yangın, süratle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hava ve Kara Ekipleri Yangına Müdahale Ediyor

Yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı birçok ekip bölgeye yönlendirildi. İki uçak, üç helikopter, 15 arazöz, altı su ikmal aracı, iki dozer ve iki yer ekibi yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Bademler Mahallesi'nde görevlendirildi.

Yangın söndürme ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde, yangının yayılmasının önlenmesi hedefleniyor. Yangının söndürülmesi için yapılan müdahaleler takip ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan...

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı