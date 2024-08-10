İzmir'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

İzmir'ün Urla İlçesinde Yangın Alarmı

İzmir'in Urla ilçesinde, Bademler Mahallesi'nde makilik bir alanda meydana gelen yangın, süratle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenememiş olsa da, bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hava ve Kara Ekipleri Yangına Müdahale Ediyor

Yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı birçok ekip bölgeye yönlendirildi. İki uçak, üç helikopter, 15 arazöz, altı su ikmal aracı, iki dozer ve iki yer ekibi yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Bademler Mahallesi'nde görevlendirildi.

Yangın söndürme ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde, yangının yayılmasının önlenmesi hedefleniyor. Yangının söndürülmesi için yapılan müdahaleler takip ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.