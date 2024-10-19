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İzmir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir Buca'da gerçekleşen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:42
İzmir'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'detrajik Motosiklet Kazası

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen bir kaza, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kazada, Resul Bağcı (27) tarafından kullanılan 35 CBT 072 plakalı motosiklet, 170 Sokak ile Erdem Caddesi kesişiminde I.A.U. (18) yönetimindeki 35 AFY 72 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, Bağcı ve motosikletteki diğer yolcu R.K. (21) yaralandı.

Acil Müdahale

Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Resul Bağcı, hayatını kaybetti.

Olay Yeri İncelemesi

Kazada yaralanan diğer yolcu için tedavi devam ederken, otomobilin sürücüsü, gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, kaza anını anbean kaydetti.

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