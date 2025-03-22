İzmir'de Olta İçin Denize Giren Kişi Boğuldu

Çeşme'de oltası kayaya takılan 59 yaşındaki Coşkun Zambaklı, denize girdikten sonra boğuldu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:01
İzmir'de Olta İçin Denize Giren Kişi Boğuldu

Çeşme'de Trajik Boğulma Olayı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Coşkun Zambaklı (59), balık tutmaya çalışırken kayaya takılan oltasını kurtarmak için denize girdi. Olay, Pırlanta Plajı yakınlarında gerçekleşti.

Olay Anı ve Kurtarma Çabaları

Zambaklı'nın denizden çıkamaması üzerine, çevredeki kişiler durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Zambaklı'yı denizden çıkardı, ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze Süreci

Coşkun Zambaklı'nın cenazesi, gerekli işlemlerinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, bölgedeki balık tutma aktiviteleri sırasında güvenlik önlemlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

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