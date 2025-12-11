İzmir'de Su Krizi: Tahtalı Barajı 0.87’ye Düştü, Kesintiler Her Güne Çıkarıldı

İzmir'de su kesintileri her gece uygulanacak

İzmir'de devam eden kuraklık ve yetersiz yağışlar, kentteki baraj doluluklarını kritik seviyenin altına çekti. Kent genelinde 13 ilçede 2 günde bir uygulanan 6 saatlik planlı su kesintileri, İZSU'nun güncellemesiyle artık her akşam saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında gerçekleştirilecek.

Baraj dolulukları ve etkilenen ilçeler

İZSU Genel Müdürlüğü verilerine göre Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk geçen yılın Aralık ayında yüzde 11,35 iken, bu yıl aynı dönemde 0.87 seviyesine kadar geriledi. Balçova Barajı geçen yıl yüzde 15,63 doluluk oranına sahipken, bugün su tamamen tükenmiş durumda. Gördes Barajı'nda da doluluk yüzde 0,85 seviyesine indi.

Çeşme ve çevresine su sağlayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi geçen yıl yüzde 15,06 iken bu yıl yüzde 2'ye geriledi. Ürkmez Barajı'nda ise seviyeler yüzde 6,91'den yüzde 5,53'e düştü. Bölgedeki en yüksek doluluk ise yüzde 46 ile Güzelhisar Barajı'nda ölçüldü.

Yağış verileri: Ekim umut verdi, Kasım kuruttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verileri, İzmir'de Ekim uzun yıllar yağış ortalamasının 44,6 kilogram olduğunu gösterirken, 2025 Ekim yağışı 99,8 kilogram ile yaklaşık yüzde 123 artış kaydetti. Kasım ayında ise uzun yıllar ortalaması 81,4 kilogram olan yağış, 2025'te 48,3 kilogram kalarak normalin yaklaşık yüzde 40 altında gerçekleşti.

Su yönetimi ve kesintiler

Barajlardaki düşüş üzerine İZSU Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos tarihinde başlattığı su yönetimi uygulamasını sürdürüyor. Su arzını dengelemek amacıyla yapılan planlama kapsamında Bornova, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Konak, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Balçova ve Narlıdere'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 ilçede planlı kesintiler uygulanıyor.

Uzman uyarıları: Kayıp-kaçak ve altyapı eksikleri

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU yönetiminde hidrojeolog ya da jeoloji mühendisinin bulunmadığını belirterek altyapı ve kayıp-kaçak konusuna dikkat çekti. Yaşar, "İzmir'de kayıp-kaçak oranı bana göre yüzde 35 civarındadır" dedi ve İZSU'nun sayfasında görünen yüzde 25 oranına itiraz etti.

Prof. Dr. Doğan Yaşar sözlerine şu değerlendirmeyle devam etti: "Kesinti saatlerinin artacağını ve 2026'da da devam edeceğini düşünüyorum. İZSU şu anda gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında suyu kesmektedir. İnsanlar bu saatlerin su kullanımının düşük olduğunu düşündüğü için önemsiz olduğunu zannediyor; oysa bu saatlerde 75-80 bin metreküp gibi önemli bir su tasarrufu sağlanmaktadır. Altyapının mutlaka elden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir."

Yer altı kaynakları ve uzun vadeli uyarılar

Yaşar, barajlar dolu olsa bile yeraltı su kaynaklarından çekimin sürdüğünü vurgulayarak, "2010'dan sonraki dönemde baraj yüzde 90'lara varan doluluk yaşamış olsa da biz suyun yüzde 55'ini yer altından çekmeye devam ettik" dedi. Yeraltı suyunun derinleştikçe daha fazla enerji ve maliyet gerektirdiğini, bunun da İzmir'i suya en çok para veren şehir haline getirdiğini belirtti.

Yaşar ayrıca, dünyada alınan su tasarrufu tedbirlerine değinerek, "Amerika'da çim dikmek ve biçmek yasaklandı, Fransa'da yüzme havuzlarına su doldurmak kısıtlandı, İspanya'da yeraltı suları sıkı denetim altına alındı" örneklerini verdi ve Türkiye'de su yönetiminin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tahtalı Barajı'nda son durum

Sözlerini "Su varsa devlet vardır" diyerek sürdüren Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı ile ilgili çarpıcı bir tespit paylaştı: "İzmir'de hem sanayi hem tarım yoğun olduğu halde Tahtalı Barajı'ndaki suyun aktif doluluğu 0.87'ye düşmüş ve sadece 2 milyon metreküp su kalmıştır. Normalde 300 milyon metreküplük aktif su hacmine sahip olan barajda su bitmiştir."

Yaşar, 2020'de yetkililere kuraklık uyarısı yapıldığını hatırlatarak alınması gereken önlemlere vurgu yaptı ve suyun yönetiminin öncelikli sorun olduğunu belirtti.

