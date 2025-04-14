İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. 10 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan B.A, E.T ve B.M. isimli şahısların işlemleri tamamlandı.

Olayın Detayları

Operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde gizlendiği değerlendirilen bir otomobili takibe aldı. Şüpheli araç durdurulduğunda, içerisinde 11 kilo 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından, araçta bulunan B.A, E.T. ve B.M. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, İzmir'deki uyuşturucu ile mücadele çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 11 kilo 623 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.