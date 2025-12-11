İzmir'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonları: 86 Şüpheli, 4 Tutuklama

Operasyonun kapsamı ve noktaları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde merdiven altı imalathane ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

Bu baskınlarda toplam 650 litre sahte/kaçak içki ile 640 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yılbaşına kısa süre kala yürütülen çalışmalarda kent genelinde 68 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında 86 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 4 şüpheli tutuklandı.

Ele geçirilen kaçak ve sahte ürünler

Ekiplerin kent genelindeki operasyon ve denetimlerinde ayrıca şu malzemeler ele geçirildi: 8.3 ton etil alkol, 930 şişe/litre sahte içki, 5 adet içki yapımında kullanılan aroma, 494 bin 560 doldurulmuş makaron, 84 bin 400 boş makaron, 5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara, 873 puro, 351 kilogram tütün, 806 adet sahte ilaç ile 497 elektronik sigara cihazı.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla devletin yaklaşık 15 milyon TL vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

İZMİR’DE YILBAŞI ÖNCESİ KARABAĞLAR VE TORBALI'DA GERÇEKLEŞEN BASKINLARDA 650 LİTRE SAHTE İÇKİ VE 640 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ. İL GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 68 AYRI OPERASYON KAPSAMINDA İSE YİNE TONLARCA SAHTE İÇKİ VE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 86 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI; 4 KİŞİ TUTUKLANDI.