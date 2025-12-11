DOLAR
İzmir'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonları: 86 Şüpheli, 4 Tutuklama

İzmir'de Karabağlar ve Torbalı başta 68 operasyonda 650 litre sahte içki, 640 litre etil alkol ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi; 86 şüpheliye işlem yapıldı, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:30
İzmir'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonları: 86 Şüpheli, 4 Tutuklama

Operasyonun kapsamı ve noktaları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol üretimi ile satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde merdiven altı imalathane ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

Bu baskınlarda toplam 650 litre sahte/kaçak içki ile 640 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yılbaşına kısa süre kala yürütülen çalışmalarda kent genelinde 68 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar kapsamında 86 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 4 şüpheli tutuklandı.

Ele geçirilen kaçak ve sahte ürünler

Ekiplerin kent genelindeki operasyon ve denetimlerinde ayrıca şu malzemeler ele geçirildi: 8.3 ton etil alkol, 930 şişe/litre sahte içki, 5 adet içki yapımında kullanılan aroma, 494 bin 560 doldurulmuş makaron, 84 bin 400 boş makaron, 5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara, 873 puro, 351 kilogram tütün, 806 adet sahte ilaç ile 497 elektronik sigara cihazı.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla devletin yaklaşık 15 milyon TL vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

