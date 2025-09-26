İzmir Dikili Açıklarında 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı envanterindeki kıyı gözetleme mobil aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Kurtarılanların 18'i çocuk olarak bildirildi.

İşlem ve Sevk

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

