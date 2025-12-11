DOLAR
İzmir Kemalpaşa'da Belediye Çöp Kamyonu Yaya Geçidinde Kadını Ezdi

Kemalpaşa'da belediyeye ait çöp kamyonu yaya geçidinden geçen 60 yaşındaki Türkan Budak'a çarpıp hayatını kaybetmesine yol açtı; sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:06
Olayın Detayları

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçen 60 yaşındaki Türkan Budak belediyeye ait bir çöp kamyonunun altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (47) idaresindeki Kemalpaşa Belediyesi'ne ait 35 CNR 360 plakalı çöp kamyonu, yaya geçidinden geçmeye çalışan Budak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Budak, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemede Budak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Talihsiz kadının cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı bir süre trafiğe kapatılırken, araç sürücüsü İ.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

