İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndan alevler yükseldi

Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş merkezi çatısında bijuteri dükkanı yanmaya başladı. Yangın komşu iş yerlerine de geçti. Olayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İş merkezinin içinde yangın çıktı, dumanlar her yeri kapladı. Dükkan sahipleri ve müşteriler binayı boşalttı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için mücadele etti, yangın büyük ölçüde durduruldu. Neyse ki, yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.