İzmir Menderes'te Tarım Yangını Ormana Sıçradı: 3 Şüpheli Gözaltında

İzmir Menderes'te tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı; 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazözle müdahale sürüyor. 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:19
Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesindeki bir tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan yoğun bir şekilde devam ediyor.

İlk incelemelerde yangının, M.Ş.T (31) isimli kişinin izinsiz prefabrik ev yapımı sırasında demir kaynağı yaparken çıkan kıvılcımın ormana sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından kaynakçı M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. (32) ve prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

