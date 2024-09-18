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İzmir Merkezli PKK/KCK Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de düzenlenen terör operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:45
İzmir Merkezli PKK/KCK Operasyonunda 19 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Merkezli Terör Operasyonu

İzmir merkezli olarak düzenlenen operasyon kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına Alma Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde daha önce kırsal alanda faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu şüpheliler arasında 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonun Gerçekleştirildiği İller

İzmir, Antalya, Kocaeli ve Konya illerinde, jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin adreslerinde arama yapılmış ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirilmiştir.

Ek Gelişmeler

Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin akrabaları olan 4 kişi de Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilmektedir. Bu gelişmeler, ülke güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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