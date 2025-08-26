DOLAR
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Seferihisar Barajı yakınlarında çıkan orman yangınına 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz ve 182 personelle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:52
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir Seferihisar'da orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Seferihisar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Müdahale ekipleri ve yönlendirme

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sevk edilen kuvvetler arasında 7 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 2 iş makinesi, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 182 personel bulunuyor.

Ekipler, havadan ve karadan yapılan koordineli müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

