İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Hakkında Hapis Kararı

Celil Anık’ın Hüküm Giyme Süreci

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Başkanı Celil Anık, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle polis ekiplerince yakalandı. Anık, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından zimmet suçlamasıyla yargılanmış ve bu mahkeme, Anık’a 5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Lehe ve aleyhe yapılan itirazların ardından, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını onayarak yakalama kararını devreye soktu.

Yakalanma Süreci

Gaziemir ilçesinde bir adreste yakalanan Celil Anık'ın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Anık, 2005 yılından bu yana İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın başkanlık görevini yürütmekteydi.