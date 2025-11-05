İzmir Taksicilerinden Korsana 'Dur' Çağrısı: Meclisten Acil Yasal Düzenleme Talebi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Korsan Taşımacılığa Sert Tepki

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentte yaygınlaşan korsan taşımacılığa karşı seslerini yükseltti. Oda Başkanı Erkan Özkan öncülüğünde Karabağlar'daki merkez binası önünde düzenlenen basın açıklamasına durak başkanları ve çok sayıda taksici esnafı katıldı.

Basın Açıklamasında Kritik Vurgular

Açıklamada konuşan Başkan Erkan Özkan, Türkiye genelinde son 1,5 - 2 yıldır büyükşehirlerde etkili olan korsan taşımacılık sorununa dikkat çekti. Özkan, "Maalesef gelinen noktada durum çığırından çıkmış, adeta bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık sineği öldürmek değil, bataklığı kurutma zamanı gelmiştir. İzmirli taksici esnafı olarak emek hırsızlarına dur diyecek yasal düzenlemelerin meclisten acilen çıkmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkan, bugüne kadar milletvekillerine, siyasi parti temsilcilerine ve Ankara'daki yetkililere dosyalar sunulduğunu, yaşanan sıkıntıların iletildiğini belirtti ancak mevcut çabaların yetersiz kaldığını vurguladı. "Yasal bir meslek ve yasal bir meslek kuruluşu varken, diğer tarafta kaydı ve denetimi olmayan, kimin çalıştığı belli olmayan araçlarla yapılan taşımacılık hem esnafımızın emeğini sömürmekte hem de ekmeğini çalmaktadır" dedi.

Güvenlik ve Toplumsal Etkiye Dair Endişeler

Başkan Özkan, korsan taşımacılık sorununun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal boyutu olan bir sorun haline geldiğini belirtti. Özkan, "Son zamanlarda, İzmir’de yaşanan ve tüm Türkiye kamuoyunun gündemine gelen olayda, bir kadın ve teyzesi korsan takside büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Bu tür olaylar artık toplum güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

Özkan ayrıca bazı şirket sahiplerinin kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla toplumu germekle suçlayarak, korsan taşımacılığın reklamlarının yasal kanallarda yer almasının ve taksici esnafının aşağılayıcı biçimde gösterilmesinin toplumsal gerilimi artırdığını söyledi.

Çözüm Çağrısı: Parti Üstü Düzenleme Talebi

Taksicilik mesleğinin yıllardır emekle sürdürüldüğünü hatırlatan Başkan Özkan, şöyle konuştu: "Çocuklarımızı bu meslek sayesinde okuttuk ve büyüttük. Bu mesleğin yok olmasını istemiyoruz. Tüm siyasi partilerin bir araya gelerek mecliste korsan taşımacılıkla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapmasını talep ediyoruz. Bu konu parti üstü bir meseledir."

Özkan, Türkiye'de 50 bini aşkın taksici esnafı bulunduğunu hatırlatarak tüm partilere çağrıda bulundu. Ayrıca öneri olarak, alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine uygulanan yaptırım benzeri bir düzenlemeyle korsan taşımacılık yapan kişilerin ehliyetinin ilk seferde 6 ay alınmasını ve tekrarında daha ağır yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Son olarak Özkan, İzmir Valisi ve Emniyet yetkililerinin denetimler için gösterdiği çabayı takdir etmekle birlikte, "Denetimlerle bu sorun çözülememektedir. Artık sineği öldürmek değil, bataklığı kurutma zamanı gelmiştir" diyerek meclisten acil yasal düzenleme çıkarılmasını istedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası açıklaması, korsan taşımacılıkla mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesi gerektiği çağrısını yineleyerek sona erdi.

