İzmit Körfezi'nde Kirli Balast Deşarjı: Gemi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

İzmit Körfezi'ne kirli balast deşarjı yaptığı tespit edilen bir gemi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme ve bildirim süreci, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin koordinasyonunda yürütülüyor.

Denetim ve tespit

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması amacıyla İzmit Körfezi'nde 7 gün 24 saat denetimler gerçekleştiriliyor. Körfezdeki kirliliğe neden olan tüm unsurlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı denetim ekipleri tarafından takip ve tespit ediliyor.

Bu kapsamda Reis Bey Kontrol Teknesi, rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki bir liman tesisine yanaşık bulunan tankerden denize kirli balast deşarj edildiğini tespit etti.

Yasal süreç ve yetkili kurum

Ekipler, alınan numuneleri kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA)'ya iletti. TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında ilgili gemi için yasal süreç başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, körfezde çevresel bütünlüğün korunmasına yönelik çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, gemi kaynaklı tespitleri ilgili kurumlara bildirerek yaptırımların uygulanmasına katkı sağlıyor.

Geçmiş denetimler ve uygulanan yaptırımlar

Denetimler kapsamında, 2006-2023 yılları arasında İzmit Körfezi'nde yürütülen kontrollerde 500 gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon lira idari yaptırım uygulandı.

İzmit Körfezi'ne kirli balast deşarj ettiği tespit edilen gemi hakkında yasal işlem başlatıldı.