İznik, Birinci Konsil'in 1700. Yılı İçin Ayin Hazırlıklarına Başladı

İznik, Ayin İçin Gün Sayıyor

İznik, imparator I. Konstantin'in çağrısıyla 325 yılında düzenlenen Birinci Konsil'in 1700'üncü yılı dolayısıyla önemli bir ayin için hazırlıklara başladı.

Yapılacak ayin, Aziz Neophytos adına inşa edilen batık bazilika kalıntısının çevresinde gerçekleştirilecek. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, bu yıl Papa Franciscus'un İznik'e gelmek istediğini ve Hristiyan dünyası için buranın öneminin arttığını açıkladı.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

2014 yılında İznik Gölü'nde su çekilmesi sonucu su altında kalan bazilika kalıntısının çevresindeki çalışmaların 20 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Usta, süreçte bir yavaşlama olmadığını vurgulayarak, yeni seçilecek papanın gerçekleştireceği ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

İznik, Hristiyan Dünyası İçin Kutsal Bir Merkez

Usta, İznik'in hac yolunun bir parçası olarak Hristiyan inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Turizmin 12 aya yayılması için gereken adımları attıklarını belirten Usta, Vatikan yetkililerinin İznik'in önemini kabul ettiklerini vurguladı.

Hayal Edilen İlk Ziyaret İznik Olacak

Yeni papa seçildikten sonra İznik'e ilk ziyaretin gerçekleşeceğini umduğunu belirten Başkan Usta, planlanan ayinin dünya televizyonları tarafından canlı yayınlanacağını da duyurdu. Bu durumun hem İznik hem de Türkiye açısından büyük bir fırsat olduğunu ekledi.

Kaynak: AA

İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı Bursa'nın İznik ilçesi, konsilin kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan ayine hazırlanıyor. İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika (büyük kilise) kalıntısının çevresinde düzenlenmesi planlanan ayin için çalışmalar sürüyor.

İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı Bursa'nın İznik ilçesi, konsilin kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan ayine hazırlanıyor. İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika (büyük kilise) kalıntısının çevresinde düzenlenmesi planlanan ayin için çalışmalar sürüyor.