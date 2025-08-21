DOLAR
Jaishankar: ABD'nin Rus Petrolü Eleştirileri Bizi Şaşırttı

Jaishankar, ABD'nin Hindistan'a yönelik Rus petrolü eleştirilerinin mantığını şaşırtıcı bulduklarını ve ülkenin en büyük Rus petrolü ithalatçısı olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:28
Jaishankar: ABD'nin Rus Petrolü Eleştirileri Bizi Şaşırttı

Jaishankar: ABD'nin Rus Petrolü Eleştirileri Bizi Şaşırttı

Moskova'da Lavrov ile ortak basın toplantısı

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jaishankar, ülkesinin en çok Rus petrolü alan ülke olmadığını belirterek, “Dolayısıyla ABD’nin bu konudaki söylemlerinin mantığı bizi şaşırttı.” dedi.

ABD’nin Hindistan’a Rus petrolü ithalatı nedeniyle uyguladığı tarifeler ve eleştirilerine değinen Jaishankar, “Amerikalıların, son birkaç yıldır Rusya'dan petrol satın almak da dahil olmak üzere küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğini söylediği bir ülkeyiz.” ifadelerini kullandı.

Jaishankar, Hindistan’ın en büyük Rus petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçısı olmadığını vurgulayarak Çin ve Avrupa’nın bu alanda daha önde olduğunu belirtti. Ayrıca, “ABD'den de petrol alıyoruz ve hacimler artıyor.” ifadesini kullandı.

Bakan, Hindistan ile Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliğinin yüksek düzeyde devam ettiğini ve iki ülkenin ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Haberde anıldığı üzere, ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a “Rus petrolü aldığı” gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.

