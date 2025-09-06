James Cameron'ın Sanatı Sergisi Eylül'de İstanbul'da

Sergi Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Sinema Müzesi işbirliğiyle düzenlenen "James Cameron'ın Sanatı" sergisi, eylül ayında İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kanadalı yönetmen, senarist ve yapımcı James Cameron'ın 60 yıllık kariyerine ışık tutan sergide, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç sergilenmemiş 300'ün üzerinde orijinal çalışma yer alacak. Titanik, Terminatör ve Avatar gibi ödüllü filmlerinden çizimler, kostümler, film objeleri ve fotoğrafların yanı sıra 3D teknolojiler gibi ileri teknoloji örnekleri de gösterilecek.

Sergi, ziyaretçilere usta yönetmenin film yaratım sürecini yakından görme fırsatı sunacak ve 6 ay boyunca açık kalacak.

Temalar ve Küratörlük

Sergi, "Gözlerin Açıkken Rüya Görmek", "İnsan-Makine", "Bilinmeyeni Keşfetmek", "Titanik: Zaman Yolculuğu", "Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar" ve "Serbest Bırakılmış Dünyalar" başlıkları altında altı tematik bölümde kurgulandı. Genel direktörlüğünü Maria Wilhelm yürütüyor.

Avatar Alliance Foundation işbirliğiyle düzenlenen serginin küratörlüğünü vakfın kreatif direktörü Kim Butts, mimari ve yerleştirme danışmanlığını ise mimar Helga Faletti üstleniyor.

Bakan Ersoy'un Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşacağını bildirdi. Bakan Ersoy, NSosyal'deki hesabından sergiye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kültür ve sanatın kalbi, İstanbul Kültür Yolu Festivali ile yeniden şehrimizde atacak. Bu yıl festivalimizin en özel duraklarından biri, sinema dünyasının efsanevi ismi James Cameron'ı ağırlayacak. Yönetmenin 60 yıla uzanan vizyoner sanat yolculuğunu mercek altına alan 'James Cameron'ın Sanatı' sergisi, eylül ayında İstanbul Sinema Müzesi'nde kapılarını açacak. Daha önce hiç sergilenmemiş 300'den fazla orijinal çalışma, kostümler, film objeleri, çizimler ve ileri teknoloji örnekleriyle Cameron'ın yaratım sürecine tanıklık edeceğiz."

Ersoy paylaşımında ayrıca, "Kültür Yolu Festivali, şehrimizi küresel kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiriyor." ifadesine yer verdi.