James Cameron Sanatı Sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde — 27 Eylül'de Açılıyor

James Cameron Sanatı Sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde

İstanbul Sinema Müzesi, ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı James Cameron'ın hayal gücünü ve sanat yolculuğunu gözler önüne seren James Cameron Sanatı sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi 27 Eylül tarihinde ziyarete açılacak ve biletleri Türkiye'nin biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Sergide Neler Yer Alacak?

Sergide Titanic, Terminator, Aliens ve Avatar gibi önemli filmlerin yapım süreçlerine dair örnekler, unutulmaz sahneler ve sinema tarihine geçmiş materyaller ziyaretçilerle buluşacak.

Avatar Alliance Foundation iş birliğiyle tasarlanan ve kürasyonu yapılan sergide, Cameron'un özel arşivinden seçilmiş 300'den fazla orijinal eser ile 60'a yakın nadir yapıt bir araya geliyor. Bu eserler çizim, eskiz, sahne objesi, kostüm ve fotoğraf gibi farklı kategorilerde sunulacak ve ziyaretçiler beş ana tema etrafında kurgulanmış bir yolculuğa çıkarılacak.

Küratörlüğü Avatar Alliance Foundation Kreatif Direktörü Kim Butts üstlenirken, mimari ve yerleştirme danışmanlığını mimar Helga Faletti sağlıyor.

Amacı ve Etkinlik Programı

Sergi, özellikle genç nesillere ilham vermeyi hedeflerken; hızla değişen medya ortamında sinemanın yalnızca bir eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir anlatı aracı olduğu vurgusunu öne çıkarıyor. James Cameron'un sinemaya getirdiği dönüştürücü yaklaşımı merkeze alan sergi, sinema kültürünün bugünü ve yarını üzerine düşünsel bir alan oluşturmayı amaçlıyor.

Program kapsamında Atlas Sineması'nda James Cameron filmleri gösterimleri, söyleşiler, film analizi oturumları ile storyboard ve plastik makyaj gibi atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.