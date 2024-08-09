Japonya'da Kanagawa Eyaletinde Deprem: 5,3 Büyüklüğünde Sallantı

Japonya'da Deprem Uyarısı Sonrası Sallantı

Japonya, büyük bir deprem uyarısının hemen ardından Kanagawa eyaleti yakınlarında 5,3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin Etkileri ve Tsunami Uyarısı

Özellikle bu depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve bölgeden henüz herhangi bir can ya da mal kaybı haberi gelmedi. Vatandaşlar, normal hayatlarına devam ediyor.

Güneybatıdaki Büyük Deprem Uyarısı

Dün, Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Ardından Japonya Meteoroloji Ajansı, Pasifik Okyanusu’ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük bir deprem" olasılığının arttığını duyurmuştu.

Öneriler ve Dikkat Uyarısı

Yetkililer, bu konuda herhangi bir tahliye çağrısı yapmadı fakat rutin deprem hazırlıklarının gözden geçirilmesi ve önümüzdeki bir hafta boyunca dikkatli olunması gerektiğini belirtti.