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Japonya Hükümeti Kabine Fotoğrafında Oynama Yaptığını Açıkladı

Japonya kabine fotoğrafında düzenleme yapıldığını kabul etti. Detaylar ve açıklamalar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 22:10
Japonya Hükümeti Kabine Fotoğrafında Oynama Yaptığını Açıkladı

Japonya Hükümeti Fotoğraf Düzenlemesini Açıkladı

Japonya'nın hükümeti, yeni kabinenin geçen hafta çekilen fotoğrafında yapılan "ufak düzenlemeleri" kabul etti. The Japan Times tarafından bildirilen habere göre, Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Ekim tarihinde çekilen yeni bakanların grup fotoğrafının internette yayımlanmadan önce bazı düzenlemelere tabi tutulduğunu belirtti.

Geçmişten Bu Yana Süregelen Bir Uygulama

Hayaşi, Başbakanlık Ofisi tarafından resmi etkinliklerde çekilen grup fotoğraflarının yıllar boyunca hatıra olarak saklandığını dile getirerek, "Bu nedenle geçmişte de fotoğraflarda ufak düzenlemeler yapılmıştır; bu uygulama sadece bu fotoğrafa özel değil," şeklinde konuştu.

Medya Kuruluşlarından Gelen Farklılık İddiaları

Fotoğraf üzerinde yapılan düzenlemeler, Japonya içindeki birçok medya kuruluşunun kendileri tarafından çekilen fotoğrafların, Başbakanlık Ofisi'nin internet sitesinde yayımlananlardan farklı göründüğünü bildirmesiyle ortaya çıktı. Örneğin, yerel medyada yer alan fotoğraflarda Başbakan İşiba Şigeru ve Savunma Bakanı Nakatani Gen gibi bakanların beyaz gömlekleri, takım elbiselerinin altından görünürken, hükümetin internet sitesindeki fotoğrafta bu detayların mevcut olmadığı gözlemlendi.

Ayrıca, düzenlenmiş fotoğrafta bazı bakanların hafifçe öne çıkarıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

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