Japonya'nın Yeni Başbakanı İşiba'nın Yasukuni Tapınağı'na Bağışı

Japonya'nın Yeni Başbakanından Tartışmalı Bağış

Başbakan İşiba Şigeru, Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na törensel bir bağışta bulundu. Kyodo ajansı tarafından yayımlanan habere göre, bağış, sonbahar festivali dolayısıyla gerçekleştirilmiş olup kutsal Masakaki çiçeği tapınağa gönderildi.

Güney Kore'nin Tepkisi

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İşiba’nın bağışının "derin hayal kırıklığı ve pişmanlığa" neden olduğu belirtildi. Açıklamada, "Japonya'nın geçmişteki saldırganlığını yücelttiği ve savaş suçlularını kutsadığı" ifade edilerek, yeni kabineye tarihle dürüstçe yüzleşme ve içtenlikle pişmanlık duyma çağrısı yapıldı.

Abe'nin Ziyaretiyle Geçmişin İzleri

Son olarak Abe Şinzo tarafından ziyaret edilen Yasukuni Tapınağı, birçok ülkede Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü olarak anılıyor. 2013 yılında Abe'nin tapınağı ziyareti, komşu ülkelerin ciddi tepkisini çekmişti.

Seçimlerin Ardından Yeni Dönem

İşiba, Liberal Demokrat Parti içindeki siyasi bağış fonu skandalından sonra Kişida Fumio'nun istifasının ardından, 27 Eylül'de yapılan parti içi seçimlerin ikinci turunda LDP lideri olarak seçildi. 1 Ekim’de ise ülkenin 102. başbakanı olarak göreve başladı.

Yasukuni Tapınağı, 1869'da inşa edilmiştir ve İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırmaktadır. Ancak tapınağın 1978 yılında 14 savaş suçlusunu "kutsal" olarak tanıması tartışmalara yol açmıştır.