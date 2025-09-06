Johnson: Trump Epstein davasında 'FBI muhbirliği' yaptı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Başkan Donald Trump'ın Jeffrey Epstein davasıyla ilgili soruşturmada "FBI muhbirliği" yaptığını ifade etti. Johnson, gazetecilere verdiği demeçte davaya ilişkin soruları yanıtladı ve Trump'ın önceki sözlerine açıklık getirdi.

Johnson'ın açıklamaları

Johnson, Başkan Trump'ın daha önce kullandığı "Demokratların Epstein aldatmacası" ifadesinin, Epstein'ın suçlarının gerçek olmadığını ima etmek için söylenmediğini vurguladı. Johnson, "Bu korkunç, tarif edilemez bir kötülük. Kendisi de buna inanıyor, bu söylentiyi ilk duyduğunda onu Mar-a-Lago'dan kovdu," dedi.

Johnson, Trump'ın "FBI muhbirliği yaptığı" yönündeki görüşünü yineleyerek, "Başkan, bu tarif edilemez zararları gören kadınları biliyor ve onlara büyük sempati duyuyor. Bu ona iğrenç geliyor. Birkaç saat önce bu konuyu konuştuk ve en azından onu kastetmedi," ifadelerini kullandı.

Jeffrey Epstein olayı ve dosyalar

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaş olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer aldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı, kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgeler üzerinde inceleme yürüttü. Yapılan incelemede, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"ye dair kanıt bulunamadığı; Epstein'ın hücresinde intihar ettiğine ilişkin sonuca varıldığı açıklandı.

Ayrıca, gazeteci Tucker Carlson'ın Epstein'ın "İsrail için çalıştığı" iddiası ile Wall Street Journal'ın Ghislaine Maxwell'in 50. doğum günü için talep ettiği mektuplardan birinin Trump'a ait olduğu iddiası kamuoyunda yer aldı. Adalet Bakanlığı, Ghislaine Maxwell ile bir federal savcı arasındaki görüşmenin ses kaydı ve tutanaklarını paylaştı; Maxwell, görüşmede Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.

Johnson'ın açıklamaları ve Epstein dosyalarına ilişkin tartışmalar, siyasi ve hukuki gündemde yeni bir tartışma başlattı.