DOLAR
34,27 -0,02%
EURO
37,24 -0,41%
ALTIN
3.068,79 -0,39%
BITCOIN
2.462.634,46 0,66%

Josep Borrell Türkiye'nin Jeopolitik Önemine Değindi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye'nin jeopolitik önemini vurgulayarak ilişkilerin süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:28
Josep Borrell Türkiye'nin Jeopolitik Önemine Değindi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin günümüzdeki jeopolitik öneminin giderek arttığını vurguladı.

2024 Genişleme Paketi Basın Toplantısı

Borrell, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova'nın değerlendirildiği 2024 Genişleme Paketi hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile İlişkilerin Önemi

Borrell, Türkiye-AB ilişkilerindeki zorlukları aşma çabalarının devam ettiğini ifade ederek, "Başlangıçta, bugünkü durumdan daha zor koşullardaydık. Ancak artık karşılıklı çıkarlarımıza yeniden odaklandık." dedi.

Daha sonra Borrell, Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti ve "Türkiye, jeopolitik açıdan oldukça önemli bir aday ülke. Bu bağlamda uluslararası ilişkilerin geçirdiği en zorlu süreçlerden birini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

İleriye Dönük Adımlar

Borrell ayrıca, Türkiye ile ilişkilerin devam edeceği mesajını vererek, bazı alanlarda ilerleme kaydedilmesine rağmen, ticaret, kara para aklamayla mücadele ve inovasyon konularındaki çabaların takdir edildiğini belirtti. "Dolayısıyla, Türkiye'deki liderlerle olan teması sürdüreceğiz." dedi.

Şubat 2024'te, AB'nin Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştirerek, ilişkileri yeniden canlandırma isteği doğrultusunda somut adımlar atıldığını ifade etti.

Borrell, "Dış politikamızın uyum oranı düşük olsa da Türkiye ile olan ilişkimizi sürdürmemiz gereken güçlü nedenler var." diyerek, 2024 Genişleme Paketi kapsamındaki Türkiye Raporu'na da değindi. Raporda, Türkiye'nin dış politikada etkin bir aktör olduğu ve stratejik özerkliğinin önemi vurgulandığı belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Şok Cinayet: Bıçaklanarak Öldürüldü
2
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bilim Destekleri Müjdesi
3
AK Parti, Yurt Dışındaki Vatandaşların Yanında Olmaya Devam Edecek
4
Tunus'ta 15. Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı Açıldı
5
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonları Diyarbakır, Siirt ve Batman'da Kutlandı
6
Yalova'da Firari Hükümlü Yakalandı
7
Tohum Otizm Vakfı'ndan İstanbul Maratonu'nda Eğitim Desteği Daveti

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor