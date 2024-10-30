Josep Borrell Türkiye'nin Jeopolitik Önemine Değindi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin günümüzdeki jeopolitik öneminin giderek arttığını vurguladı.

2024 Genişleme Paketi Basın Toplantısı

Borrell, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Ukrayna ve Moldova'nın değerlendirildiği 2024 Genişleme Paketi hakkında bilgi verdi.

Türkiye ile İlişkilerin Önemi

Borrell, Türkiye-AB ilişkilerindeki zorlukları aşma çabalarının devam ettiğini ifade ederek, "Başlangıçta, bugünkü durumdan daha zor koşullardaydık. Ancak artık karşılıklı çıkarlarımıza yeniden odaklandık." dedi.

Daha sonra Borrell, Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti ve "Türkiye, jeopolitik açıdan oldukça önemli bir aday ülke. Bu bağlamda uluslararası ilişkilerin geçirdiği en zorlu süreçlerden birini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

İleriye Dönük Adımlar

Borrell ayrıca, Türkiye ile ilişkilerin devam edeceği mesajını vererek, bazı alanlarda ilerleme kaydedilmesine rağmen, ticaret, kara para aklamayla mücadele ve inovasyon konularındaki çabaların takdir edildiğini belirtti. "Dolayısıyla, Türkiye'deki liderlerle olan teması sürdüreceğiz." dedi.

Şubat 2024'te, AB'nin Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği geliştirerek, ilişkileri yeniden canlandırma isteği doğrultusunda somut adımlar atıldığını ifade etti.

Borrell, "Dış politikamızın uyum oranı düşük olsa da Türkiye ile olan ilişkimizi sürdürmemiz gereken güçlü nedenler var." diyerek, 2024 Genişleme Paketi kapsamındaki Türkiye Raporu'na da değindi. Raporda, Türkiye'nin dış politikada etkin bir aktör olduğu ve stratejik özerkliğinin önemi vurgulandığı belirtilmişti.