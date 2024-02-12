Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı: Öğretmen atamaları için gözler toplantıya çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı yapıldı. Toplantı, saat 15.20'de başladı ve gündeminde ekonomik gelişmeler, F-16 sorunu ve öğretmen atamaları ile bayram ikramiyelerindeki muhtemel artışlar vardı.

Toplantıda bakanlar da kendi sorumluluk alanlarına dair sunum gerçekleştirecekleri belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması öngörülüyor.

Öğretmenlerin kadro tahsisine ve atama takvimine dair detaylar ele alınacak. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın branşlara göre yapacağı çalışmaların yapılması öngörülüyor.

Yurt içi ve sınır ötesi devam eden terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak. 31 Mart'a kadar seçim güvenliğini sağlamak için ülke genelinde yapılacak önlemler konuşulacak.