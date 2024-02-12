Bist 100
9.119,03 0%
DOLAR
30,71 0,1%
EURO
33,09 -0,08%
ALTIN
1.996,4 -0,05%

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı: Öğretmen atamaları için gözler toplantıya çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de kabine toplantısı başladı. Toplantının gündeminde, enflasyonla savaş, 12 yıl aradan sonra Mısır'a yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak'taki görüşmeleri ve ABD'den F-16 alım süreci var. Kabine toplantısında ataması yapılmayan öğretmenlerin durumunun da görüşülmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:35

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:35

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı: Öğretmen atamaları için gözler toplantıya çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı yapıldı. Toplantı, saat 15.20'de başladı ve gündeminde ekonomik gelişmeler, F-16 sorunu ve öğretmen atamaları ile bayram ikramiyelerindeki muhtemel artışlar vardı.

Toplantıda bakanlar da kendi sorumluluk alanlarına dair sunum gerçekleştirecekleri belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması öngörülüyor.

Öğretmenlerin kadro tahsisine ve atama takvimine dair detaylar ele alınacak. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın branşlara göre yapacağı çalışmaların yapılması öngörülüyor.

Yurt içi ve sınır ötesi devam eden terörle mücadele operasyonları masaya yatırılacak. 31 Mart'a kadar seçim güvenliğini sağlamak için ülke genelinde yapılacak önlemler konuşulacak.

İLGİLİ HABERLER

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege'de dalgaların boyu 3 metreyi aştı: Bölgede fırtına alarmı verildi
2
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı: Öğretmen atamaları için gözler toplantıya çevrildi
3
Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ne katılım sürüyor: Proje 54 bin 931 öğrenci sayısına ulaştı
4
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hareketli saatler: Göstericiler BM ofisine saldırdı
5
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti
6
CHP'nin Hatay Belediyesi adaylık teklifi götürdüğü iddialarına Haluk Levent'ten açıklama geldi
7
Hollanda'dan İsrail'e rest! F-35 parça satışını durdurma kararı aldı

4 yıllık üniversite mezunları dikkat! İş Bankası çok sayıda banka memuru alımı yapacak

Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

Ispanak ıspanak olalı böyle tarife dahil olmadı! Lokantalarda sizin ıspanak çorbanız satılacak

Konut kredisinde faizler dibi gördü! Ev sahibi olmak artık çocuk oyuncağı olacak

Baltalı adam resimleri arasındaki 3 farkı 11 saniyede bulanın IQ seviyesi en az 140 çıkıyor!

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine müjde: 2024 gıda yardımı başvuruları açıldı! Hemen başvurun

Akşamına tüm şifanızı bulacağınız Çeşmi Nigar çorbanız hazır! Şipşak hazır şifa çorbası

Doları olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Bu tarihte dolar 48 TL olacak!

Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı

Kuru fasulye yaparken bu malzemeyi ekleyin, hem lezzetli hem de gazsız olsun! İşte o pratik yöntem

Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!

Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu