Kadim Çerkes El Sanatları Sergisi Açıldı

Kadim Çerkes El Sanatları Sergisi Müze Ziyaretçilerini Bekliyor

Geçtiğimiz günlerde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 'Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları' sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış öncesinde, müze bahçesinde geçen geleneksel Çerkes dansları, etkinliğe renk kattı.

Müze Müdürünün Vurguları

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, açılışta yaptığı konuşmada 2021 yılından bu yana düzenledikleri etkinliklerle Anadolu'nun kültürel mirasını tanıtmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Kıraç, serginin Kafkas kültürünün el sanatları ile gelenek ve göreneklerini gözler önüne serdiğini belirtti.

Kıraç, “Bu çalışmalar Adiyuf Çerkez El Sanatları Atölyesi'nde gerçekleştirildi. Adiyuf'un parmaklarından ışık saçan bir kadın olduğunu öğrendim; bu bilgi benim için oldukça kıymetli.” dedi.

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Desteği

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Cengiz Gül ise Kafkas el sanatlarının yaşatılmasının vakfın temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. Gül, “Annelerimiz ve nenelerimiz, bu sanatları ışık saçan elleriyle yaratıyorlardı. Yok olmaya yüz tuttuklarını gördüğümüzde, bu sanatların yeniden yaşatılması gerek fikri aklımızda yer edindi. Kadınlarımız bu çalışmalara büyük destek verdiler. Hocalarımız ve öğrencilerimiz ile yeni kuşaklar yetiştiriyoruz, bu sanatların tanıtılması ve yaşatılması için tüm gayretimizi gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleşti. 'Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları' sergisi, ziyaretçiler için 27 Ekim'e kadar açık olacak.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.

"Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları" sergisi açıldı.