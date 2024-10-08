DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,62 0,07%
ALTIN
2.880,96 1,01%
BITCOIN
2.128.019,09 1,46%

Kadına Şiddet ve Cinsel İstismar Suçları ile Mücadele: 2 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı, Telegram ve Discord'da uygunsuz içerik paylaşan iki çocuğun yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:53
Kadına Şiddet ve Cinsel İstismar Suçları ile Mücadele: 2 Kişi Yakalandı

Kadına Yönelik Suçlar ile Mücadele Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki çocuğun Telegram ve Discord platformlarında uygunsuz paylaşımlar yaparken yakalandığını açıkladı. Bu durumu sosyal medya hesabından duyuran Yerlikaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyona dikkat çekti.

C31K Grubunun Yöneticileri Belirlendi

Bakan Yerlikaya, Telegram ve Discord platformlarında faaliyet gösteren C31K isimli grubun yöneticilerinden birinin "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen çocuğun kimliğinin E.K. olarak tespit edildiğini vurguladı. E.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü eşliğinde Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Aynı operasyonda diğer çocuğun "Arda Bateman" ismiyle tanınan A.T. olduğu belirlendi ve bu çocuk İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı.

Sosyal Medyada Zorbalığa Geçit Yok

Bakan Yerlikaya, her iki çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını belirtti. Ayrıca, sosyal medyada çocukları istismar etmeye çalışan zorbalarla kararlılıkla mücadele edileceğine vurgu yaptı.

"Sosyal medyada başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara asla acımayacağız." diyen Yerlikaya, siber devriyelerin, suçluları yakalamak için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı olarak toplamda 600 bin personelin görev yaptığını belirten Yerlikaya, huzur ve güveni sağlamak için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD Ziyareti Netanyahu'nun Talepleri Nedeniyle İptal Edildi
2
Biden ve Netanyahu Arasındaki Gergin Görüşmeler Kitapta Yer Aldı
3
Kütahya'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı
4
Katar ve Lübnan Arasında Hava Köprüsü Kuruldu
5
Yunanistan'da Göçmen Ölümü Tartışma Yarattı
6
TBMM'de Kadın ve Çocuklar İçin Susma Eylemi Gerçekleştirildi
7
Yalova'da Kız Öğrencilere Taciz İddiasıyla Tutuklama

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek