Kadına Şiddet ve Cinsel İstismar Suçları ile Mücadele: 2 Kişi Yakalandı

Kadına Yönelik Suçlar ile Mücadele Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki çocuğun Telegram ve Discord platformlarında uygunsuz paylaşımlar yaparken yakalandığını açıkladı. Bu durumu sosyal medya hesabından duyuran Yerlikaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyona dikkat çekti.

C31K Grubunun Yöneticileri Belirlendi

Bakan Yerlikaya, Telegram ve Discord platformlarında faaliyet gösteren C31K isimli grubun yöneticilerinden birinin "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen çocuğun kimliğinin E.K. olarak tespit edildiğini vurguladı. E.K., Ankara Emniyet Müdürlüğü eşliğinde Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Aynı operasyonda diğer çocuğun "Arda Bateman" ismiyle tanınan A.T. olduğu belirlendi ve bu çocuk İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı.

Sosyal Medyada Zorbalığa Geçit Yok

Bakan Yerlikaya, her iki çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını belirtti. Ayrıca, sosyal medyada çocukları istismar etmeye çalışan zorbalarla kararlılıkla mücadele edileceğine vurgu yaptı.

"Sosyal medyada başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara asla acımayacağız." diyen Yerlikaya, siber devriyelerin, suçluları yakalamak için her türlü çabayı göstereceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı olarak toplamda 600 bin personelin görev yaptığını belirten Yerlikaya, huzur ve güveni sağlamak için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.