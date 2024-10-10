Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin TBMM'de Araştırma Komisyonu Kuruluyor

TBMM'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu Kuruluyor

Meclis Araştırma Komisyonu: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan siyasi partilerin ortak önergesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için özel bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Bu önemli girişim, artan şiddet olaylarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Komisyonun Kuruluşu ve Amaçları

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DEM), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından, kadına yönelik şiddetle ilgili araştırma komisyonunun kurulmasına dair ortak bir önerge sunulacak.

Çiğdem Erdoğan'dan Açıklamalar

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önergenin görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddet konusunda yaptıkları önemli çalışmalara dair bilgi verecek. Ayrıca, siyasi partilerin kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki görüşleri de bu kapsamda aktarılacak.

Komisyonun Çalışma Alanları

Kurulacak olan araştırma komisyonu, toplumda artış gösteren şiddet olaylarının toplumsal etkilerini incelemenin yanı sıra, kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik acil tedbirler almayı, iş yaşamında kadınlara karşı uygulanan mobbingin önlenmesini ve kadın haklarının etkili bir şekilde korunmasını hedefliyor. Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra elde ettiği verileri içeren bir raporu TBMM Genel Kurulu'na sunacak.