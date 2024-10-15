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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin Politikalar Gerekiyor

İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Ofluoğlu, kadına yönelik şiddetin sona ermesi için acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:40
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin Politikalar Gerekiyor

İYİ Partili Kevser Ofluoğlu'ndan Önemli Açıklama

İYİ Parti'nin Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, kurumun genel merkezinde düzenlediği bir basın toplantısında, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin son bulması adına yapılması gerekenler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kadına Şiddete Dikkat Çekti

Ofluoğlu, son on günde 15 kadının hayatını kaybettiğini ve 2024 yılının başından bu yana toplamda 311 kadının cinayet kurbanı olduğunu ifade etti. Bu z alarming numbers highlight the urgent need for effective policies to combat violence against women.

Hükümet Politika Üretmiyor

Hükümeti, etkin politikalar üretmemekle eleştiren Ofluoğlu, yargı sisteminin son yıllarda kadın cinayetlerinde yeterli adalet sağlama konusunda büyük zafiyetler yaşadığını belirtti.

Haksız Tahrik İndirimleri Tartışma Konusu

Ofluoğlu, "Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri, cinayetleri adeta teşvik eden bir durum haline geldi. Erkek katiller, mahkeme salonlarında kadınları bir kez daha öldürüyor. Alınan son kararlar, bu durumun ülkemizdeki şiddet kültürünü beslediğini açıkça ortaya koyuyor," dedi.

Hukuk Sistemi Acilen Gözden Geçirilmeli

Ofluoğlu, Türk Ceza Kanunu'ndaki haksız tahrik indiriminin kadına karşı şiddet suçlarında kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, toplumun bu acı gerçeklere karşı sesini yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

Şiddet ve Mücadele Çalıştayı

Ofluoğlu ayrıca, 16-17 Kasım tarihlerinde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve avukatların katılımıyla "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenleyeceklerini açıkladı.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek kadına yönelik şiddet hakkında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek kadına yönelik şiddet hakkında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek kadına yönelik şiddet hakkında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek kadına yönelik şiddet hakkında açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde...

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek kadına yönelik şiddet hakkında açıklamalarda bulundu.

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