DOLAR
34,16 0,15%
EURO
37,11 0,53%
ALTIN
2.936,18 -0,27%
BITCOIN
2.317.838,36 -1,75%

Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Buluşma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın odaklı STK temsilcileriyle bir araya gelerek çözüm yollarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:23
Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Buluşma

Bakan Göktaş'tan Kadın Odaklı Çalışmalara Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik projeler yürüten sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Şiddetle Mücadele İstişareleri

Bakan Göktaş, bu görüşmede kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki stratejileri ve uygulamaları tartıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın odaklı faaliyet gösteren STK'ları Bakanlıkta ağırladıklarını ifade etti.

6284 Sayılı Kanunun Önemi

Göktaş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin şekilde uygulanması konusundaki kararlılıklarını vurguladı:

"Bu can yakıcı meseleyi çözmek ve güvenli bir toplum inşa etmek için toplumsal seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz."

Toplumsal Seferberlik

Bakan, kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu belirterek, bu sorunla mücadelede tüm paydaşlarla işbirliği ve istişare mekanizmalarını güçlendireceklerini ifade etti. Göktaş, kadınları korumak ve desteklemek için kararlılıklarını sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin istişarelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin istişarelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
2
Sinop'ta Kaçak Kazı Yapan Üç Kişi Suçüstü Yakalandı
3
Lafarge Çimento Şirketi Terör Finansmanı Suçlamasıyla Yargılanacak
4
Tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kanun teklifi TBMM'de görüşüldü
5
Madagaskar'da 7 Yeni Kurbağa Türü Keşfedildi
6
PKK/YPG, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Seçimlerinde KYB'yi Destekliyor

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı