Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Buluşma

Bakan Göktaş'tan Kadın Odaklı Çalışmalara Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik projeler yürüten sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Şiddetle Mücadele İstişareleri

Bakan Göktaş, bu görüşmede kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki stratejileri ve uygulamaları tartıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın odaklı faaliyet gösteren STK'ları Bakanlıkta ağırladıklarını ifade etti.

6284 Sayılı Kanunun Önemi

Göktaş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin şekilde uygulanması konusundaki kararlılıklarını vurguladı:

"Bu can yakıcı meseleyi çözmek ve güvenli bir toplum inşa etmek için toplumsal seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz."

Toplumsal Seferberlik

Bakan, kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu belirterek, bu sorunla mücadelede tüm paydaşlarla işbirliği ve istişare mekanizmalarını güçlendireceklerini ifade etti. Göktaş, kadınları korumak ve desteklemek için kararlılıklarını sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin istişarelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin istişarelerde bulundu.