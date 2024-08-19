Kadınların Güçlenmesi İçin Protokoller ve Kadın Futboluna Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlenen "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"'nde konuştu. Göktaş, "Ankara’daki üniversitelerin meslek yüksekokulu ve mühendislik fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin meslek edinmelerine destek olacağız," dedi.

Spor Evreninde Kadınların Rolü

Konuşmasında sporun, farklı toplumları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Göktaş, kadın futbolcuların bu dilin temsilcileri olduğunu ifade etti. Sporda kadınların artan başarısının, kadın futbolunun yükselişine olanak sağladığını belirtti.

Kadın Hakları ve Refahında Büyük Adımlar

Bakan Göktaş, kadınların her alanda eşit haklara sahip olmasının önemine dikkat çekti ve Türkiye’nin kadın hakları konusundaki başarısını dile getirdi. "Kadınlar, Türkiye ile güçlendi" diyerek, yapılan çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yeni Protokol İle Meslek Edinme Desteği

Göktaş, Ankara Organize Sanayi Bölgesi İstihdam Ofisi ile protokol imzalayacaklarını açıkladı. Bu protokolle, kız öğrencilerin mesleki niteliklerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kız Çocukları İçin Spor Kulüpleri

Öte yandan, kadın futbolcuların gelişimi ve toplumsal eşitlik anlayışının güçlenmesi için futbola destek vermeye devam ettiklerini belirtti. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü örneğinde olduğu gibi, kız çocuklarının sporla hayata katılımlarını sağladıklarını aktardı.

Kristal Ayaklar Ödül Töreni ve Gelecek Vizyonu

Bakan Göktaş, Kadın Futbolcular Derneğinin düzenlediği ödül töreninin kadın futbolundaki gelişmelere öncülük edeceğine inandığını dile getirerek, "Kadın futbolcu sayısı arttıkça, sahalardaki eşitlik anlayışı da güçlenecek," dedi. Ödül alan sporculara tebriklerini iletti.

Göktaş, "Yılın Gol Kraliçesi" ödülünü Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET futbolcusuna sundu. Tören, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.