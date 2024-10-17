Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan operasyonlarda bir şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Yapılan araştırmalar sonucunda kimlik bilgileri belirlenen 35 yaşındaki M.İ.Ö., Tuzla'dan Kağıthane'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak amacıyla Tuzla Aydıntepe Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan operasyonda şüpheli M.İ.Ö.'nün evinde gerçekleştirilen aramada, toplam 10 kök halinde 815 gram kenevir, 220 gram marihuana, 1,75 gram kenevir tohumu, 6 şişe kimyasal sıvı, 2 nemölçer cihazı, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet bulundu.

Şüphelinin Suç Kaydı

Şüphelinin sorgulaması sırasında, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu, ayrıca tehdit ve hakaret suçları nedeniyle arandığı öğrenildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adresteki aramada, 10 kök halinde 815 gram kenevir, 220 gram marihuana, 1,75 gram kenevir tohumu, 6 şişe kimyasal sıvı, 2 nemölçer cihaz, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet ele geçirildi.

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adresteki aramada, 10 kök halinde 815 gram kenevir, 220 gram marihuana, 1,75 gram kenevir tohumu, 6 şişe kimyasal sıvı, 2 nemölçer cihaz, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet ele geçirildi.