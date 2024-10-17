DOLAR
34,17 -0,03%
EURO
37,18 -0,04%
ALTIN
2.945,66 -0,35%
BITCOIN
2.298.345,02 0,64%

Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:04
Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, yapılan operasyonlarda bir şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Yapılan araştırmalar sonucunda kimlik bilgileri belirlenen 35 yaşındaki M.İ.Ö., Tuzla'dan Kağıthane'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak amacıyla Tuzla Aydıntepe Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan operasyonda şüpheli M.İ.Ö.'nün evinde gerçekleştirilen aramada, toplam 10 kök halinde 815 gram kenevir, 220 gram marihuana, 1,75 gram kenevir tohumu, 6 şişe kimyasal sıvı, 2 nemölçer cihazı, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet bulundu.

Şüphelinin Suç Kaydı

Şüphelinin sorgulaması sırasında, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu, ayrıca tehdit ve hakaret suçları nedeniyle arandığı öğrenildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adresteki...

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adresteki aramada, 10 kök halinde 815 gram kenevir, 220 gram marihuana, 1,75 gram kenevir tohumu, 6 şişe kimyasal sıvı, 2 nemölçer cihaz, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet ele geçirildi.

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adresteki...

Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adresteki aramada, 10 kök halinde 815 gram kenevir, 220 gram marihuana, 1,75 gram kenevir tohumu, 6 şişe kimyasal sıvı, 2 nemölçer cihaz, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği: Coğrafi İşaretli Ürünlerin Geleceği
2
Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya Tutuklama Kararı
3
Irak Hükümeti Savaşa Girmemek İçin Milisleri İkna Etmeye Çalışıyor
4
Karaman'da Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya ve Berat
5
Batılı Yetkililer Gazze İçin Ateşkes ve İki Devletli Çözüm Çağrısında Bulundu
6
Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Süreci: Kanak Senatör Xowie'nin Açıklamaları
7
Türkmenlerin Seçim Beklentileri Artıyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz