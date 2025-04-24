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Kahire Büyükelçiliği'nde 23 Nisan, Filistinli Çocuklarla Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocuklarla kutlandı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:21
Kahire Büyükelçiliği'nde 23 Nisan, Filistinli Çocuklarla Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Kutlaması Kahire'de Gerçekleşti

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların katılımıyla coşkuyla kutladı.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Büyükelçilik konutundaki etkinliğe 60 Filistinli, 30 Türk ve yaklaşık 40 Mısırlı çocuk katılırken, ebeveynler ve Mısırlı basın mensupları da etkinliği izledi. Catılan çocuklara etkinliğin sonunda hediyeler verildi.

Büyükelçi Şen’den Önemli Mesajlar

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. yıl dönümünü kutlayarak, 23 Nisan'ın milli irade ve egemenliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, bu bayramın çocukların barışçıl ve müreffeh bir gelecek umudunu pekiştirdiğine dikkat çekti.

Filistinli Çocuklara Destek

Büyükelçi Şen, Gazze’deki insani durumla ilgili de düşüncelerini paylaştı. "Ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç vermesini umuyoruz," diyen Şen, Filistinli çocukların bayram etkinliğine davet edilmesinin Türk ve Mısırlı çocukların dayanışmasını gösterdiğini vurguladı.

Barış ve Güvenlik Vurgusu

Şen, "Ayrımsız tüm çocuklar barış, güvenlik ve onur içinde yaşama hakkına sahiptir," diyerek Gazzeli çocukların durumuna dikkat çekti ve spor, oyun ve eğlencenin herkesin hakkı olduğunu dile getirdi. Büyükelçi, Türkiye ile Mısır'ın bölgesel istikrar ve güvenlik hedeflerinde mutabakat içinde olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki diyalogun devam ettiğini de ekleyen Büyükelçi Şen, "Türkiye ve Mısır, Filistin, Sudan ve Libya gibi bölgesel meselelerde sürekli istişare halindedir," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve...

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı. Kahire Büyükelçiliği konutunda, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocuklar ile ebeveynin yanı sıra çok sayıda Mısırlı basın mensubunun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, çocuklarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve...

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocukların katılımıyla kutlandı. Kahire Büyükelçiliği konutunda, Türk, Mısırlı ve Filistinli çocuklar ile ebeveynin yanı sıra çok sayıda Mısırlı basın mensubunun katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, çocuklarla fotoğraf çektirip sohbet etti.

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