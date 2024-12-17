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Kahire'de D-8 Zirvesi Hazırlıkları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Mısır'ın Kahire şehrinde, 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek Gelişen Sekiz Ülke Zirvesi için hazırlık toplantıları yapılıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:22
Kahire'de D-8 Zirvesi Hazırlıkları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de, 18 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek olan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi için hazırlık toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte düzenlenen toplantılar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

D-8 Teşkilatı'nın ev sahipliğini üstlenen Mısır'ın yetkili temsilcisi, Büyükelçi Raci el-Etrabi, Kahire Zirvesi'nin özellikle ekonomik işbirliğini geliştirme yollarına odaklanacağını belirtti. Etrabi, Mısır'ın dönem başkanlığının 2024 yılına kadar sürdürüleceğini vurgularken, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerindeki ilişkilerin artırılması için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

D-8 ülkelerinin toplam nüfusu 1 milyarı aşmakta ve bu da büyük bir pazarı beraberinde getirmektedir. El-Etrabi, bu ülkelerin toplam üretim gücünün 5 trilyon dolar seviyelerinde olduğunu açıkladı. Zirve öncesinde, yarın D-8 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının yapılacağı da duyuruldu.

D-8 Teşkilatı'nın Tarihçesi ve Amaçları

D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Üye ülkeleri arasında Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan bulunmaktadır. Teşkilat'ın sekretaryası ise İstanbul'da yer almaktadır. D-8'in temel amaçları arasında, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkileri çeşitlendirmek ve uluslararası karar alma mekanizmalarına katılımları güçlendirmek yer almaktadır.

D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği ilkelerini savunarak, adalet ve eşitlik hedeflemektedir. Teşkilat, ticaret, tarım, enerji ve ulaştırma gibi ana faaliyet alanları ile sağlık ve turizm alanlarında da aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

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