Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde 36 Kursiyere Türkçe Sertifika Töreni

Tören Detayları

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene, Kahire YEE Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, kursiyerler ve aileleri ile Mısır'daki Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Toplam 36 kursiyer sertifika alırken, bunların üçü görme engelliydi. Törende dereceye giren öğrencilere ayrıca hediyeler takdim edildi.

Konuşmalar

Satiye Karaalioğlu törende yaptığı konuşmada, Türkçeye artan ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkçe yalnızca bir dil değil, kalplerimizi ve kültürlerimizi birbirine bağlayan güçlü bir köprü." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise görme engelli kursiyerlerin başarısından duyduğu gururu dile getirerek, "Okumadan sadece dinleyerek öğrendikleri için onları özel bir teşvike layık görüyorum. Bu nedenle başarı gösteren görme engelli kursiyerlerimize Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edeceğim." dedi.

Kursiyerlerin Deneyimleri

Görme engelli kursiyer Salah Hasan, Türkçe ile Türk dizileri sayesinde tanıştığını ve Enstitüde sadece dili değil, Türk kültürünü de öğrendiğini söyledi.

Bir başka öğrenci Nur Samir Ömer ise köklerinin Suriye, Mısır ve Türkiye'ye dayandığını belirterek, "Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulu programı sayesinde Türkiye'yi görme fırsatı buldum, bu dile bağlılığım daha da arttı." dedi.

Tören Programı

Tören, sertifika takdimi, pasta kesimi ve kursiyerlerin Türkçe şarkı performanslarıyla sona erdi.