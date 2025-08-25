DOLAR
Kahramanmaraş Onikişubat'ta Göçük: İş Makinesi Operatörü Kurtarıldı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta altyapı çalışması sırasında toprak kaymasıyla göçük altına giren sondaj makinesi operatörü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:42
Kahramanmaraş Onikişubat'ta Göçük: İş Makinesi Operatörü Kurtarıldı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta göçük altında kalan operatör kurtarıldı

Olayın gelişimi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Hacımustafa Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında sürdürülen altyapı inşaatında, tünel açarken göçük oluştu ve çalışmayı yürüten sondaj makinesini kullanan Abdülmelik T'nin (29) içinde bulunduğu iş makinesi göçük altında kaldı.

Müdahale ve kurtarma

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızla çalışma başlattı. AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri koordineli bir müdahale ile göçük altındaki operatörü çıkardı.

Tedavi

Göçükten çıkarılan operatör, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu göçük...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan sondaj makinesi operatörü kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu göçük...

