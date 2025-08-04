Kahramanmaraş'ta 31 Suçlu Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Suçlulara Operasyon

Kahramanmaraş'ta, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 63 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlediği adreslere yapılan baskınlar sonucu, 31 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında bir miktar uyuşturucu madde, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından, tutuklananların ardından diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'taki güvenlik güçlerinin aranan kişilere yönelik kararlılığı, güvenli bir toplum için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 63 zanlıdan 31'i tutuklandı. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 63 zanlıdan 31'i tutuklandı. Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.