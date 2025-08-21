DOLAR
40,94 0%
EURO
47,82 -0,15%
ALTIN
4.396,68 0,19%
BITCOIN
4.663.354,63 0,4%

Kahramanmaraş'ta Bağ Evinden Hırsızlık: 3 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 14 Ağustos'ta Dereköy'deki bağ evinden hırsızlık iddiasıyla K.Ö., Ö.Y. ve A.A. gözaltına alındı; adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:08
Kahramanmaraş'ta Bağ Evinden Hırsızlık: 3 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Bağ Evinden Hırsızlık: 3 Zanlı Tutuklandı

Olayın özeti

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma ve operasyon

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde S.Y.'nin bağ evinden 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işbirliğiyle yürütülen incelemede, olayın şüphelilerinin K.Ö. (47), Ö.Y. (40) ve A.A. (37) olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada av tüfeği ile bazı çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yargılama ve ek tespitler

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların Göllü, Akyar, Peynirdere ve Dereköy mahallelerinde de 7 adresten hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi.

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı...

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı...

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds'u Ankara'da Karşıladı
2
Ankara'da Baraj Doluluk Oranı Yüzde 39,41'den 19,42'ye Geriledi
3
İzmir'de 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Menemen'de 22 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Aranan B.A. Yakalandı
5
İsrail'in Gazze Saldırıları: 10 Sivil Hayatını Kaybetti
6
Kayseri İncesu'da Motosiklet Kazası: Nurican Karaca (23) Hayatını Kaybetti
7
Yanan Ormanlar Bölgeye Uygun Fidanlarla Ağaçlandırılıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı