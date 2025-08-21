Kahramanmaraş'ta Bağ Evinden Hırsızlık: 3 Zanlı Tutuklandı

Olayın özeti

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma ve operasyon

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde S.Y.'nin bağ evinden 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işbirliğiyle yürütülen incelemede, olayın şüphelilerinin K.Ö. (47), Ö.Y. (40) ve A.A. (37) olduğu tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada av tüfeği ile bazı çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yargılama ve ek tespitler

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların Göllü, Akyar, Peynirdere ve Dereköy mahallelerinde de 7 adresten hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi.

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.