Kahramanmaraş'ta FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü İçin Davul Zurna Kutlaması

Kahramanmaraş'ta Davul Zurna İle Kutlama

Kahramanmaraş'ta, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vefatı dolayısıyla bir grup davulcu, Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar neticesinde bir araya gelen vatandaşlar, 'İla Cehenneme Zümera' yazılı pankartlar taşıdı.

Vatandaşlar Duygularını Paylaştı

Grup adına söz alan Selahattin Saygıner, vatan topraklarının şehit kanlarıyla sulandığını belirterek, "Terörist başı mezarı istemiyoruz" dedi. Saygıner, FETÖ elebaşı için teşekkürlerini dile getirerek, "FETÖ elebaşı, fitne başı, terörist başı... Cehennem yolculuğu bugün itibarıyla başlamıştır, elhamdülillah." şeklinde duygularını ifade etti.

Tarihi Bir Anma

Konuşmanın ardından, 105 yıl önce Fransızların Maraş'ı işgali sırasında davul çalma teklifini reddeden Abdal Halil Ağa'nın torunları, davul zurna çalarak bu tarihi anı yeniden hatırlattı. Abdal Halil Ağa, o dönemde "Bu din bahsidir. Ben Müslüman kardeşimin böğrüne davul çalmam." diyerek bu teklifi geri çevirmişti.

Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle bir grup davulcu Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Bazı sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonucu, vatandaşlar ellerinde 'İla Cehenneme Zümera' yazılı pankartla Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle bir grup davulcu Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Bazı sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonucu, vatandaşlar ellerinde 'İla Cehenneme Zümera' yazılı pankartla Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.