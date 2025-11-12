Kahramanmaraş'ta Jandarma Aranan Hükümlüyü Yakaladı

Kahramanmaraş'ta jandarma, uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 5 ay 15 gün cezası bulunan S.E.(45)'i Onikişubat'ta yakalayarak Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:33
Onikişubat'ta düzenlenen operasyonda S.E.(45) gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Onikişubat İlçesi Hacımustafa Mahallesi'nde yapılan çalışmada aranan bir hükümlü yakalandı.

Yakalananın, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan mahkemece kesinleşmiş olan 14 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.E.(45) olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi makamlarca Türkoğlu Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

